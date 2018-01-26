MSB avukatları tarafından Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dilekçede, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde meydana gelen zararın, darbecilerden tahsil edilmesi talebinde bulunuldu.
AA'nın haberine göre, eylemleri nedeniyle davalıların, doğan zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilen dilekçede, mahkemeden, Milli Savunma Bakanlığı lehine 4 milyon 545 bin 14 lira maddi tazminata hükmedilmesi istendi.
Dilekçede, mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı ceza davaları beklenmeksizin davalıların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması talep edildi.
Akıncı'daki darbe girişimi faaliyetlerine yer verilen dilekçede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar ile darbe karşıtı asker ve polislerin cuntayı püskürttüğü vurgulandı.
Söz konusu davalıların Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde ağır ceza mahkemelerince yargılandıklarına dikkat çekilen dilekçede, " FETÖ mensubu sivil ve askerler tarafından tank ve zırhlı araçlarla hakimlik kurulmaya çalışılmış, savaş uçaklarınca ses hızını aşacak şekilde alçak uçuşlar yapılmış, halk korku ve paniğe sevk edilerek, meydanlara çıkması engellenmeye çalışılmış, milli iradeye sahip çıkmak üzere Boğaziçi Köprüsü, Akıncı Üssü, Genelkurmay Başkanlığı, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan halkın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, çok sayıda sivil vatandaşımızın yaşamını yitirmesine neden olmuştur." ifadelerine yer verildi.
Hakkında tazminat davası açılan isimler, Akıncı Üssü, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davalarda sanık olarak yer alıyor.
FETÖ'nün sivil imamlarının da aralarında bulunduğu davalıların bazıları şöyle:
"Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş, Nurettin Oruç, Akın Öztürk, Mehmet Partigöç, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ahmet Özçetin, Ömer Faruk Harmancık, Kubilay Selçuk, Hakan Karakuş, Mehmet Dişli, Gökhan Maldar, Ali Durmuş, Metin Bilgici, Ali Karabulut, Sinan Sürer, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç, Cemil Turhan, Ramazan Gözel, Erhan Caha, Osman Kardal, Mehmet Şahin, Osman Ünlü, Ertuğrul Terzi, Ali Yazıcı, Muhsin Kutsi Barış, Bilal Akyüz, Ünsal Coşkun, Murat Aygün ve Ali Kalyoncu."
MECLİS, EMNİYET VE TÜRKSAT DA DAVA AÇMIŞTI
Öte yandan, darbe girişimi sırasında bombalama sonucu oluşan zararın karşılanması için daha önce TBMM, 124 darbe sanığı hakkında 19 milyon 472 bin liralık tazminat davası açmıştı.
Aynı gerekçeyle 661 sanık hakkında tazminat davası açan Emniyet Genel Müdürlüğü taşınır ve taşınmaz mallarında meydana gelen hasar için kurumun lehine 34 milyon 559 bin 647 lira maddi tazminata hükmedilmesini talep etmişti.
TÜRKSAT avukatları da örgüt elebaşı Gülen ile cuntanın kritik isimlerinin de arasında bulunduğu 162 sanık hakkında 7 milyon 27 bin 655 liralık tazminat davası açmıştı.
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