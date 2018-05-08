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Serginin yeniliklerinden biri de BMC'nin insansız, uzaktan kumanda ile idare edilebilen AMAZON 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı oldu. Tüm fonksiyonları uzaktan kumanda ile idare edilebilen AMAZON, ilk kez bu sergide basın mensuplarına tanıtıldı.