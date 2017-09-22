Milli sporcu Aslı Çakır Alptekin, Atletizm'den ömür boyu men edildi!

Milli atlet Aslı Çakır, doping nedeniyle Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ömür boyu pistlerden men edildi. 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Çakır, 3. kez ceza alarak, Türk atletizm tarihinde adı dopingle en çok anılan sporcu oldu.

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