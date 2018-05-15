Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yokosuka kentinde organize edilen yarışlarda, milli sporcu Lena Erdil, başarılı bir performans sergiledi. Lena, müsabakalar sonunda ikinciliği elde ederken, milli sporculardan Fulya Ünlü ise beşinci, Nimet Tulumen ise on dördüncü sırada yer aldı.

Kupada, ilk sırayı Fransa'dan Delphine Cousin Questel elde ederken, yine Fransa'dan Marion Mortefon üçüncü oldu.