Antalya'da düzenlenen Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda finalde mücadele ettiği Nazlıcan Özerler'i yenerek Türkiye şampiyonu olan Tuğba Zehir, final müsabakasından sonra rakibinin babası Tacettin Özerler'in kendisine şiddet uyguladığı ve ağır küfürler ettiğini iddia etti. İHA'da yer alan habere göre milli sporcu, yaşandığı iddia edilen darp sonrası hastaneye giderek, darp raporu aldı ve polise şikayette bulundu.

5 kere Avrupa şampiyonluğu kazanan, gençler dünya üçüncülüğü ve Avrupa'da düzenlenen birçok organizasyonda dereceler elde eden ve 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli sporcu Tuğba Zehir, başından geçtiğini iddia ettiği şiddet ve küfür olayını anlattı. Zehir, "Türkiye Judo Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Türkiye Büyükler Şampiyonası'ndan Türkiye şampiyonu oldum. Burada hiç yaşanmaması gereken üzücü bir olay ile karşılaştım. Burada şiddet, darp, hakaret ve küfüre maruz kaldım. Olay şöyle oldu:

Final müsabakasında yarıştığım sporcunun babası tarafından madalya kürsüsünde hediyeler dağıtılmaktaydı. Bu sporcunun ailesinin her sene mücadele sırasında bana ve hakemlere sözlü müdahalesi mutlaka oluyordu. Bu defa bunu daha ileri taşıdılar. Madalya töreninde Nazlıcan Özerler'in babası Tacettin Özerler tarafından verilen hediyeyi kürsüde aldım. Daha sonrasında kullanmayacağım, evime sokmayacağım için ziyan olmasın diye verilen bu hediyeyi masada duran diğer paketlerin arasına geri bıraktım" dedi.

Şampiyon olan sporcuların doping kontrolünden geçtiğini anlatan ve bu işlemi yapmaya gittiği sırada darp olayının yaşandığını öne süren Zehir, "Görevli ile birlikte tam maç salonundan çıkıp koridora gireceğim anda arkamdan biri gelip üstümdeki judo kıyafetimden beni tutarak koridora doğru sürükledi. Ben anlamadım ve dönüp kim olduğuna bakamadım. 'Sen kimsin de benim hediyemi almıyorsun' diyerek beni koridora doğru sürükleyip daha sonra da kolumdan tutup duvara doğru çarptı. Eliyle koluyla vurmaya başladı. Arkamdan geldiği için anlayamadım da. İnsanlar araya girdi ama o aradan elini kolunu uzatıp bana vurmak için çabalıyordu. Bu sırada da ağza alınmayacak ağır küfürler ediyordu. Doping görevlisi beni alıp doping odasına götürdü ve kapıyı kapattım. Sonra bu şahıs içeri gelerek önündeki birkaç kişi ile birlikte orada da hakaretlerine devam etti. Orada şampiyon olmuş diğer doping testine giren sporcular da şahit oldular. Doping kontrolünde görev alan kişiler de buna şahittir" diye konuştu.

"DARP RAPORU ALARAK POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDUM"

Doping testinden sonra hemen hastaneye gidip 'darp raporu' aldığını söyleyen Zehir, "Darp raporundan sonra Antalya Bahçelievler Polis Amirliği'ne şikayette bulundum. Şahsi olarak bu kişi ile bir husumetim olmadı ama bu şahsın kızı ile birçok maçım oldu ve her defasında ben yendim. Her defasında kazanmama karşın bunun ailesi bana ve hakemlere karşı sürekli tepki ve baskı gösteriyorlardı. Geçen sene de bir müsabakada yine karşılaşmıştım ve ağabeyinin hakemlere hakaret ettiğine şahit olmuştum. Bana yapılan şiddeti hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hiçbir zaman bir kadına böyle gereksiz aslında hiçbir sebepten dolayı şiddet uygulanamaz. Ben bu konuda sessiz kalmayacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

Tuğba Zehir

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