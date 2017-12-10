Antalya'da düzenlenen Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda finalde mücadele ettiği Nazlıcan Özerler'i yenerek Türkiye şampiyonu olan Tuğba Zehir, final müsabakasından sonra rakibinin babası Tacettin Özerler'in kendisine şiddet uyguladığı ve ağır küfürler ettiğini iddia etti. İHA'da yer alan habere göre milli sporcu, yaşandığı iddia edilen darp sonrası hastaneye giderek, darp raporu aldı ve polise şikayette bulundu.
5 kere Avrupa şampiyonluğu kazanan, gençler dünya üçüncülüğü ve Avrupa'da düzenlenen birçok organizasyonda dereceler elde eden ve 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli sporcu Tuğba Zehir, başından geçtiğini iddia ettiği şiddet ve küfür olayını anlattı. Zehir, "Türkiye Judo Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Türkiye Büyükler Şampiyonası'ndan Türkiye şampiyonu oldum. Burada hiç yaşanmaması gereken üzücü bir olay ile karşılaştım. Burada şiddet, darp, hakaret ve küfüre maruz kaldım. Olay şöyle oldu:
Final müsabakasında yarıştığım sporcunun babası tarafından madalya kürsüsünde hediyeler dağıtılmaktaydı. Bu sporcunun ailesinin her sene mücadele sırasında bana ve hakemlere sözlü müdahalesi mutlaka oluyordu. Bu defa bunu daha ileri taşıdılar. Madalya töreninde Nazlıcan Özerler'in babası Tacettin Özerler tarafından verilen hediyeyi kürsüde aldım. Daha sonrasında kullanmayacağım, evime sokmayacağım için ziyan olmasın diye verilen bu hediyeyi masada duran diğer paketlerin arasına geri bıraktım" dedi.
Şampiyon olan sporcuların doping kontrolünden geçtiğini anlatan ve bu işlemi yapmaya gittiği sırada darp olayının yaşandığını öne süren Zehir, "Görevli ile birlikte tam maç salonundan çıkıp koridora gireceğim anda arkamdan biri gelip üstümdeki judo kıyafetimden beni tutarak koridora doğru sürükledi. Ben anlamadım ve dönüp kim olduğuna bakamadım. 'Sen kimsin de benim hediyemi almıyorsun' diyerek beni koridora doğru sürükleyip daha sonra da kolumdan tutup duvara doğru çarptı. Eliyle koluyla vurmaya başladı. Arkamdan geldiği için anlayamadım da. İnsanlar araya girdi ama o aradan elini kolunu uzatıp bana vurmak için çabalıyordu. Bu sırada da ağza alınmayacak ağır küfürler ediyordu. Doping görevlisi beni alıp doping odasına götürdü ve kapıyı kapattım. Sonra bu şahıs içeri gelerek önündeki birkaç kişi ile birlikte orada da hakaretlerine devam etti. Orada şampiyon olmuş diğer doping testine giren sporcular da şahit oldular. Doping kontrolünde görev alan kişiler de buna şahittir" diye konuştu.
"DARP RAPORU ALARAK POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDUM"
Doping testinden sonra hemen hastaneye gidip 'darp raporu' aldığını söyleyen Zehir, "Darp raporundan sonra Antalya Bahçelievler Polis Amirliği'ne şikayette bulundum. Şahsi olarak bu kişi ile bir husumetim olmadı ama bu şahsın kızı ile birçok maçım oldu ve her defasında ben yendim. Her defasında kazanmama karşın bunun ailesi bana ve hakemlere karşı sürekli tepki ve baskı gösteriyorlardı. Geçen sene de bir müsabakada yine karşılaşmıştım ve ağabeyinin hakemlere hakaret ettiğine şahit olmuştum. Bana yapılan şiddeti hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hiçbir zaman bir kadına böyle gereksiz aslında hiçbir sebepten dolayı şiddet uygulanamaz. Ben bu konuda sessiz kalmayacağım" diyerek sözlerini noktaladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.