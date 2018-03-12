Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-12 Mart tarihlerinde İspanya'da düzenlenen turnuvada mücadele eden milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Milli sporcu İlker Tuzcu, çift erkeklerde Japon partneriyle altın madalyaya uzanırken, tek erkeklerde gümüş ve karışık çiftlerde ise Hintli partneri ile bronz madalya aldı.

Tek kadınlarda Emine Seçkin ve çift kadınlarda Narin Uluç, bronz madalyanın sahibi oldu.