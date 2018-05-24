A Milli Futbol Takımı, 28 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da İran ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda özel maçta karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanında ısınmanın ardından pas, dar alan oyunları ve maç taktiği çalışmaları yapıldı.

Tedavisine devam edilen Abdülkadir Ömür iki antrenmanda da yer almazken, sabah idmanına tedbiren katılmayan kaleci Volkan Babacan akşam çalışmasında yer aldı.

A Milli Takım, İran maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.