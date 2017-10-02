Milli Takım, İzlanda maçının hazırlıklarına başladı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ilk çalışmasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sentido Zeynep Resort'un sahasında teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmana, Almanya'da Bundesliga 2'de yer alan Fortuna Düsseldorf'un bu akşamki maçının kadrosunda bulunan Kaan Ayhan ile bu gece kampa dahil olacak Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal katılmadı.

Takımlarıyla dün liglerde maça çıkan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolculara ise Lucescu'nun verdiği program uygulandı.

Antrenmanı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.

Milliler, İzlanda maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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