A Milli Takımımızın, İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı maçlar öncesi kadromuz açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, ameliyat olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ile kısa süre içerisinde operasyon geçirmesi planlanan Selçuk İnan ve Serdar Aziz'in bu sebeple aday kadroya dahil etmediğini duyurdu.

Federasyon ayrıca baldır adalesinde yırtık olan Ömer Toprak, kasık adalesinde yırtık bulunan Enes Ünal, ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ve dizinden sakatlanan Caner Erkin'e Milli Takım daveti yapılmadığını da dile getirdi.

Ertuğrul Ersoy ve Tarkan Serbest ilk kez kadroya davet edilen isimler oldu. Lucescu şu isimler kadroya aldı:

KALECİ: Okan Kocuk, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan

SAVUNMA: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Kahraman

FORVET: Serdar Gürler, Yunus Mallı, Cenk Tosun, Umut Bulut

Kadroda Galatasaray'dan hiçbir futbolcu yer almadı.