Milli Takımımız, Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu!

Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası finalinde Rusya'yla karşılaşam milliler, 205-202'lik skorla tarihi zafere imza attı. Öte yandan Milli Takımımız, şampiyon olurken iki dünya rekoru kırdı.

Sıralama atışlarında toplamda 1967 puan alan başarılı sporcular, Rusya Milli Takımı'nın 2015'te kırdığı 1830 puanlık rekorunu geride bıraktı. Millilerimizin kırdığı diğer rekor ise eleme atışlarında 215 puanla geldi. Başarılı sporcular, bu puanla ABD'nin 201 puanını geride bıraktı.

Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası