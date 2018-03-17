Milli tenisçi Başak Eraydın, İtalya'da katıldığı turnuvanın tek kadınlar kategorisinde finale yükseldi.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İtalya'nın Cagliari kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı final mücadelesinde milli tenisçi Başak Eraydın ile Slovak Michaela Honcova karşılaştı.

Karşılaşmanın setlerini 6-2 ve 6-3 alarak rakibini 2-0 mağlup eden milli tenisçi, adını finale yazdırdı.

Başak Eraydın finalde Bulgar Elitsa Kostova ile yarın karşılaşacak.