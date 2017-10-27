Milli tüfekler teröristle mücadele operasyonlarında

Yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76, öncelikli olarak terörle mücadele eden komando birliklerinin büyük bölümüne dağıtıldı

AA'nın haberine göre; Milli Piyade Tüfeği üretimi projesinin devamı olarak nitelendirilen MPT-55 tüfeği de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın korumalarının kullandığı silahlar arasında yer alıyor

Milli tüfekler

MPT-76

MPT-55