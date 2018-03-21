Milliler, Antalya'da kolay kaybetmiyor

Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da yapımı 2015'te tamamlanan statta bugüne kadar ikisi resmi 6 maça çıktı.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 12 Kasım 2016'da Antalya Stadı'nda ağırladığı Kosova'yı 2-0'lık skorla geçen milliler, özel maçlarda 24 Mart 2016'da İsveç'i 2-1, 29 Mayıs 2016'da Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, 31 Ağustos 2016'da Rusya ile golsüz berabere kaldı ve 24 Mart 2017'de resmi maçta Finlandiya'yı da 2-0'la geçti.
Milliler, Antalya Stadı'ndaki tek yenilgisini ise özel maçta 13 Kasım 2017'de Arnavutluk'a karşı 3-2 mağlup olduğu maçta aldı. A Milli Takım, Antalya Stadı'ndaki 7. maçında, İrlanda Cumhuriyeti ile cuma günü saat 20.30'da özel karşılaşmada karşıya karşıya gelecek.
ANTALYA'DA TRİBÜNLER DOLUYOR
Hacıcaferoğlu, Antalya Stadyumu'nun futbol anlayışını daha modern hale getirdiğini vurguladı. Antalya halkının, 33 bin kişi kapasiteli statta 32 bin 500 taraftar sayısıyla milli takımın şehirde oynadığı her maça sahip çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Biz, her milli maç öncesinde stadyumu milli ruha, milli inanca yakışırcasına hazırlıyoruz. Tribündeki her koltuğa ay-yıldızlı bayrağımızı bırakıyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızın rengi, aynı zamanda Antalya’mızın gururu Antalyaspor'umuzun rengidir. Hazırlıklarımızı beğendiği için Türkiye Futbol Federasyonu, milli maçların oynanması kararında şehrimize de yer veriyor. 23 Mart'ta Antalya'mız Türkiye-İrlanda maçına ev sahipliği yapacak. A Milli Takımı'mıza güzel bir hazırlık maçı yaşatacağız. Ay-yıldızlılara Antalya’da oynadıkları her maçta olduğu gibi bu maçta da en iyi desteği vereceğiz."
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan ise Antalya'nın A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geldiğini dile getirdi.
Ay-yıldızlı ekibin kentte oynadığı maçlarda rakiplerine karşı üstünlüğü bulunduğuna dikkati çeken Köksalan, "Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti özel maçı için hazırlıklarımızı tamamladık. A Milli Takım kafilemizin kentimize gelmesini ve maç saatini bekliyoruz. Antalya Stadyumu, bir milli heyecana daha ev sahipliği yapacak. Cuma akşamı on binler tribünlerde, milyonlar ekranları başında yerlerini alacak ve Türk halkı tek yürek olacak." değerlendirmesini yaptı.
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