Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, organizasyonda 1 gümüş ve 5 bronz madalya aldı.

Büyükler kategorisinde mücadele eden Sercan Demir, genel tasnif ve paralel aletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Gençler kategorisinde Bora Tarhan, yer aletinde ikinciliği elde ederek gümüş madalyayı boynuna taktı.

Gençlerde Emre Öztekin kulplu beygir aletinde, Ayberk Koşak, genel tasnif ve atlama masasında üçüncü oldu ve bronz madalyaya uzandı.