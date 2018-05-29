Sırbistan'ın Kraljevo şehrinin ev sahipliği yaptığı üçüncü haftanın ilk maçında Belçika ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-19, 25-18 ve 26-24'lük setlerle mağlup etti.

Milliler, FIVB Uluslar Ligi'ndeki yedinci maçında altıncı galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Türkiye, puanını 17'ye yükseltti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftanın ikinci maçında yarın TSİ 18.00'de Rusya ile karşı karşıya gelecek.