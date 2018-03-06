Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Stockholm'de düzenlenen şampiyonaya ay-yıldızlı ekip, 9 sporcuyla katıldı.

Milli sporcu Murat Keskin, genç erkekler D grubunda 3 metre ve 1 metre tramplende altın madalyanın sahibi oldu.

Genç erkekler C grubunda kule disiplininde de yarışan Murat Keskin, bu kategoride ikinciliği elde etti. Genç erkekler D grubunda 3 metre tramplende Bertuğ Demir, genç kızlar D grubunda 3 metre ve 1 metre tramplende Eylül Dibektaş, genç kızlar C grubunda 1 metre tramplende ise Sude Köprülü, organizasyonu 3. olarak tamamladı.