Dan Kolov-Nikola Petrov turnuvasında 130 kilo Grekoromen stilde mindere çıkan Rıza Kayaalp rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. Grekoromen stil 97 kiloda Süleyman Demirci final maçını kazanarak şampiyon oldu. Kadınlarda 68 kiloda Buse Tosun finalde rakibini yenerek altın madalya kazanan diğer güreşçimiz oldu.

Serbest stilde mücadele eden 74 kiloda Soner Demirtaş rakibine finalde mağlup olarak 2. oldu ve gümüş madalyada kaldı. Serbest stilde 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 57 kilodaki sporcu Ahmet Peker ve Barış Kaya üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Dün yapılan müsabakalarda 7 madalya kazanan milli takım bu madalyalarla birlikte madalya sayısını 14'e yükseltti. Dan Kolov&Nikola Petrov güreş turnuvası yarın yapılacak olan müsabakalarla sona erecek.