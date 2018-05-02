Millonarios - Envigado sahaya çıkıyor

Millonarios ve Envigado, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü Kolombiya Primera A Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Millonarios 23 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Envigado 23 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Millonarios, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Envigado son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 508 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Millonarios kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Envigado sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Millonarios son hafta oynanan Deportivo Cali maçında 5-1 kazandı.

Envigado ise Patriotas maçında 0-0 berabere kaldı.

Millonarios, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 5 gol yedi.

Envigado, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Envigado, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.