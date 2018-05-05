Millwall - Aston Villa rakamlar

Millwall ve Aston Villa, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. 69 puanlı Millwall 8. sırada bulunuyor, Aston Villa 83 puana sahip ve 4. sırada. Millwall, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Aston Villa son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 447 kodlu maçı oynayanlar; Millwall galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Aston Villa galibiyet oranı 2.40. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Millwall son hafta oynanan Aston Villa maçında 2-1 kazandı.

Aston Villa, Millwall karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Millwall, evinde 11 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 32 gol atıp 21 gol yedi.

Aston Villa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Aston Villa, deplasmanda 30 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.