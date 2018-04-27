Milton Keynes Dons - Scunthorpe United maçı rakamları

İngiltere 1.Lig maçında Milton Keynes Dons ile Scunthorpe United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 42 puanlı Milton Keynes Dons 23. sırada bulunuyor, Scunthorpe United 67 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Milton Keynes Dons, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Scunthorpe United, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 311 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Milton Keynes Dons kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Scunthorpe United sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Milton Keynes Dons önceki hafta Walsall mücadelesinde 1-4 kazandı.

Scunthorpe United ise Coventry City karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Milton Keynes Dons, 24 gol attı ve 28 gol yedi.

Scunthorpe United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Scunthorpe United, 35 gol atarken 27 gol yedi.