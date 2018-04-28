Milton Keynes Dons - Scunthorpe United maçı rakamları

Milton Keynes Dons ve Scunthorpe United, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Milton Keynes Dons 42 puanla 23. sırada, Scunthorpe United 67 puanla 6. sırada bulunuyor. Milton Keynes Dons son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Scunthorpe United, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 311 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Milton Keynes Dons kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Scunthorpe United sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Milton Keynes Dons önceki hafta Walsall mücadelesinde 1-4 kazandı.

Scunthorpe United ise Coventry City karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Milton Keynes Dons, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Milton Keynes Dons, kendi sahasında 24 gol attı, 28 gol yedi.

Scunthorpe United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Scunthorpe United, 35 gol atarken 27 gol yedi.