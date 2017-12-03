Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarından yurtiçi yatırımcılara tahsis edilecek oranın düşürülmesine yönelik, bunun büyük şirketlerin halka arzını kolaylaştırmak amacıyla yapılmış bir işlem olduğunu söyledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, günümüzdeki aylarda çok büyük halka arzlar olacağını kaydeden Ertaş, SPK tarafından sermaye piyasası araçlarının satışı tebliğinde yapılan değişikliğin önemli bir düzenleme olduğunu vurguladı.

“Milyar dolarlık halka arzlar bekliyoruz” diyen Ertaş şöyle devam etti:

“Bazı şirketlerimizin isimlerini duymuşsunuzdur. Dolayısıyla yüzde 20 halka arz payı dediğimiz zaman 100 milyonluk şirket 20 milyon yapıyor ama 3 milyar dolarlık bir halka arzda 600 milyon dolar yapıyor. Dolayısıyla burada daha büyük halka arzların içeride daha fazla satılması için yurtiçi kurumsal yatırımcı tabanını yüzde 10’a çektik. Bunu ihtiyaca göre daha yukarı ve aşağıya indirme hakkı da aldık. Böylece büyük şirketlerin halka arzını kolaylaştırmak amacıyla yapılmış bir işlemdir.”

‘HİÇBİR ZAMAN SIFIR OLMAZ’

Ertaş, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarından yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek oranın hangi durumlarda sıfıra indirilebileceğine dair, “Sıfıra kadar diyoruz ama sıfır olmaz hiçbir zaman. Biz kısaca içeride satışı kolaylaştırmak için yapılmış bir düzenleme diyebiliriz özetle. Büyük halka arzların Türkiye’de satışını kolaylaştırma, halka açılmaları teşvik etmek için yapılmış bir düzenleme” ifadelerini kullandı.

Gelecek dönem halka arz yapacak şirket bilgilerine dair isim vermek istemediklerini de aktaran Ertaş, “Sabancı enerji şirketleri var isimlerini duyduğunuz, sağlık şirketleri var. Onlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklandı. Bu şirketler çok büyük halka arz yapacaklar inşallah” diye konuştu.



DEV ŞİRKETLER BORSA YOLUNDA

Birçok halka arz işlemine aracılık eden ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, daha önce 2018’de 3.5 milyar dolar düzeyinde halka arz olacağını tahmin ettiklerini belirterek, “EnerjiSA, Medical Park, Şok, Memorial, Defacto şirketlerinin halka arzı planlanıyor” bilgisini vermişti.



YURTDIŞINA YÖNELMENİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR



SPK tarafından, sermaye piyasası araçlarının satışı tebliğinde yapılan değişiklik ile halka arzlarda yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek oran yüzde 20’den yüzde 10’a çekildi. Yurtiçi bireysel yatırımcılara halka arzdan tahsis edilecek oran ise yüzde 10’da bırakıldı. Böylece daha önce halka arzlar için yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilen yüzde 30’luk oran, yüzde 20’ye geriledi.



ORANLAR ESNEK



Yeni tebliğde SPK’nın halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarından yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek asgari oranları sıfıra indirmesine veya bir kata kadar artırmasına da imkân tanındı. Uzmanlar, daha önce yüzde 30 yerli yatırımcı şartı dolayısıyla birçok halka arzın yurtdışına yöneldiğini anımsatarak, yapılan değişiklik ile bunun önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu

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