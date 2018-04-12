İsviçre basınında yer alan haberlere göre, "Tengellman" perakende devinin varisi milyarder iş adamı Haub, geçen cumartesi günü kayak merkezi Zermatt'ta kayak turuna çıktıktan sonra oteline geri dönmedi.

AA'nın haberine göre, İsviçre'deki arama kurtarma ekipleri şiddetli fırtınadan dolayı dün akşamdan bu yana helikopterlerin kalkış gerçekleştiremediğini belirterek, kurtarma çalışmaları yeniden başlasa dahi Haub'un sağ bulunma ihtimalinin çok az olduğunu açıkladı. İsviçre polisinin iş adamını deneyimli kayakçılarla arama çalışmalarının da sonuç vermediği öğrenildi.

Zermatt'taki kurtarma ekibinin sorumlusu Anjan Truffer, arama çalışmalarına son verdiklerini, iş adamının nerede kaybolduğuna dair ellerinde bir ipucu olmadığını bildirdi.

ALMANYA'NIN EN ZENGİN AİLELERİNDEN

çay ve kahve ithalatı ile 1867 yılında kurulan aile şirketinin beşinci kuşak yöneticisi olan kayıp iş adamı Haub'un babası Erivan Haub geçen ay ABD'deki çiftliğinde yaşamını yitirmişti.

Forbes dergisine göre Haub, yaklaşık 6,4 milyar dolar servete sahip.

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