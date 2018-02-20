On muhafız, üç narkotik köpeği bir devlet bakanı ile Yeni Zelanda savunma gücü üyeleri, milyon dolarlık fare olarak bilinen, Antarktika'nın aşağılarında ücralarda yaşayan kemirgeni avlamak için özel bir görevle gönderildiler.

Bir asırdan fazla zaman önce bir gemi kazasıyla geldiği sanılan 200 bin kadar fareye ev sahipliği yapan yaşanması zor Antipodes Adaları, Yeni Zelanda'nın güneydoğusundan 760 km kadar uzaklıkta yer almakta...

Adadaki tek memeli hayvan olan fare, yaşayan albatros kuşlarını yiyip, bitki örtüsüne zarar verip, ender görülen böcek yaşamını tehdit ediyor.

Ülkede özgü kuş türlerinin ve hayvanların nüfusunu artırmayı öngören plana göre, fareleri ortadan kaldırmak için bir şirket kurulacak ve hükümet, şirkete 2 yılda 735 bin dolar sağlayacak.

Haziran 2016'da 65 ton tahıl esaslı kemirgen yemi, iki helikopterle adanın 2045 hektar alanına bırakıldı. Havadan atış işlemi 13 kişilik mürettebat tarafından gerçekleştirildi ve 75 gün içinde tahmini 200.000 fare imha edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER