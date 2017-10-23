THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman, Habertürk TV'ye THY'nin uçak bakım hangarının kapılarını açtı. Türkiye'nin dünyada uçak bakımlarında 7. sırada olduğunu, yeni havalimanı açıldığında ise ilk 5'e gireceklerini söyleyen Karaman, yapılan bakımların yüzde 70'inin THY'ye verildiğini, yüzde 30'unun Afrika'nın kuzeyinden Endonezya'ya uzanan kuruluşlara verildiğini söyledi.

Ahmet Karaman uçak bakım ücreti için, "İki ya da üç yılda yapılan "C bakımı" dediğimiz ortalama bir bakımda 400 bin dolar, geniş gövdeli uçaklarda 500 bin dolar civarındadır. Bunun yüzde 30'u malzemedir. Geri kalanı işçiliktir." diye konuştu.Ahmet Karaman, uçak bakımlarının bakım kartlarında yazan talimatlarca gerçekleştini, teknisyen kişinin sorunun çözümünü ezbere bilse bile karta bakarak yaptığını söyledi.Ahmet Karaman, "Okuldan mezun olan kişiler 6 ay ya da 1 sene staj görürler. Sonra sınava girerler. Sınavın sonunda da çıraklık dönemi başlar. 4 ay çırak olarak çalışır." diyerek çalışma sürecinden bahsetti.

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