Dünya genelindeki milyoner ve milyarder kişilerin toplam servetinin geçen sene itibarıyla 70 trilyon doları aştığı bildirildi. Fransa’daki danışmanlık hizmeti şirketi Capgemini tarafından hazırlanan 2018 Dünya Servet Raporu’na göre, dünyada en az 1 milyon dolar ile “yüksek varlığa sahip” olarak tanımlanan bireylerin toplam servetinin geçen yıl 70 trilyon doları aştığı belirtildi. Milyoner ve milyarderlerin 2017’deki toplam servetinin 2016’ya göre yüzde 10.6 arttığı kaydedildi. Dünya genelinde milyoner birey sayısı ve servet artışında Asya-Pasifik ve Kuzey Amerika bölgelerinin başı çektiği aktarılan raporda, bu bölgelerde en az 1 milyon dolara sahip yeni 1.2 milyon bireyin geçen sene ortaya çıktığı belirtildi.

YÜZDE 61’İ 4 ÜLKEDE

Gazete Habertürk'ün haberine göre raporda, ABD, Japonya, Almanya ve Çin’in geçen sene en az 1 milyon dolara sahip bireylerin yüzde 61.2’sini barındırdığı ifade edildi. Ayrıca raporda, dünya genelindeki milyoner ve milyarderlerin toplam servetinin 2025 yılında 106 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.