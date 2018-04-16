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Halen en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4.02 olarak gerçekleşirse, bu maaş 180,14 lira artışla 4 bin 661 lira 40 kuruşa çıkacak. Ayrıca Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay verilen ek ödeme de yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında hesaplanan ek ödeme, aylığın yükselmesiyle zamlanacak.