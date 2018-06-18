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Telefonunuzun pili, şarj adaptörü orijinal olsun

Patlamalarda ve yangınlarda orijinal olmayan piller ön sırayı almaktadır. Ancak sadece yan sanayi piller değil, orijinal olmayan nerede hangi şartlarda ve hangi kalitede malzemeler ile üretildiği belli olmayan yan sanayi şarj adaptörleri, oto şarj aparatları hatta kulaklıklar bile buna benzer olaylara yol açabiliyor. Voltajı sağlıklı olarak cep telefonuna adapte edemeyen şarj aparatları yangına sebebiyet verebilir.