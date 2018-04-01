Savcılığa şikayette bulunan ve hakarete uğradığı iddiasıyla 15 bin lira tazminat davası açan Jale Barahya, Ece Erken’den korunmak için tedbir istedi. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, mahkeme de Ece Erken’in 1 ay süreyle Jale Barahya’ya şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren ve söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
MAHKEME 145 BİN LİRA ÖDEMESİNE KARAR VERDİ
İddiaya göre mimar Jale Barahya ile Ece Erken Ortaköy’de site komşusuydu. Ece Erken mimar Jale Barahya’nın evini çok beğenince kendi evinin dekorasyonu için Barahya’ya ait Arta İç Mimarlık şirketiyle anlaştı. İddiaya göre Ece Erken evinin dekorasyon ücretini Barahya’ya ödemedi. Jale Barahya da, Erken’e alacak davası açtı. Mahkeme 25 Nisan 2017 tarihli kararında Jale Barahya’yı haklı buldu ve Ece Erken’in 145 bin 464 lira ödemesine karar verdi. Ece Erken mahkeme kararından birkaç saat sonra sosyal medya hesabından, “..Üst komşunuz da olsa tanıdık da olsa eğer bir mimara evinizi emanet ediyorsanız, bütçeniz belli bile olsa ortada mailleşmeniz bile olsa mimarın yanındaki çalışanlar bile şahit olsa evi teslim ettikten sonra hele ki ünlüyseniz sizde 2, pardon 3 katı isteyebilirler. Mahkeme yanlış karar verebilir ama çok şükür temyize gidebilirsiniz! Kim kimi dolandırıyorsa Allah onu ıslah etsin! Haram zıkkım olsun alınan fazladan paralar! Ben dolandırıldım. Dikkat edin, siz dolandırılmayın. Sözleşmesiz iş yapmayın. Sahte alınan fazla faturalara dikkat edin aman ha!..” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Erken’in bu paylaşımı, “Ece Erken mimarı tarafından dolandırıldı” şeklinde medyada haber oldu.
BİR AY SÜREYLE TEDBİR KARARI
Savcılığa şikayette bulunan Jale Barahya, ayrıca Ece Erken aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle 15 bin liralık tazminat davası açtı. Savcılık şikayetinin ardından Ece Erken’e ceza davası açılmasına karar verildiğini belirten Jale Barahya, Ece Erken’in aleyhte açıklamalarına devam etmesine üzerine bu defa korunmak için tedbir kararı verilmesini istedi.
Barahya’nın avukatı, “Ece Erken aynı sosyal medya hesabından bu defa, “kazık ve kötü mimarın yaptığı evimin içini değiştirdim” diye yazdı. Ece Erken iki ay önce bir televizyon kanalında ise Jale Barahya’ya yönelik gerçek dışı ve kötü niyetli açıklamalarda bulundu. Müvekkilim Barahya, Ece Erken tarafından ortaya atılan ve bitmek bilmeyen iftiralar ve bunun sonucu ortaya çıkan asılsız haberler sebebiyle haksız hakarete ve psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Bu durum artık dayanılmaz bir hal aldığı için koruma kararına başvurulması zarureti doğmuştur” dedi. Talebi değerlendiren mahkeme, Ece Erken’in bir ay süreyle Jale Barahya’ya şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
Mimar Jale Barahya
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