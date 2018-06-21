Binanın müze olarak kullanılması gündemde...

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Devlet Konservatuvarı'yla ilgili tahliye kararı verildi. TBMM Başkanlık Divanı'nın 9.3.2017 tarihli kararında, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın bulunduğu binanın üniversitenin kullanımına tahsisi kaldırılmış ve tahliyesi talep edilmiş, yapılan itiraz ise reddedilmişti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Uzay Kesmen'in haberine göre, Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından gönderilen tebligat yazısında, binanın 25 Haziran saat 13.00'e kadar tahliye edilmesi, tahliye edilmediği takdirde 26 Haziran saat 13.30'da tahliyesinin yapılacağı bildirildi. Müzik bölümleri, tiyatro, opera, bale gibi sahne sanatları bölümlerinin yer aldığı binanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı'na devredilmesinin ardından müze olarak faaliyet göstereceği bildirildi.

"YENİ BİR HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü ise yaptığı açıklamada, "Doğal olarak, hukuka aykırı bir şekilde alınan bu karar ile ve üstelik herhangi bir yer gösterilmeden, nereye ve nasıl olacağı meçhul bir şekilde, Meclis Genel Sekreteri başta olmak üzere, Müzecilik Tanıtım Daire Başkanlığı ve kimi diğer bürokratların keyfi projelerinin uygulanması adına, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın tahliye edilmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu süreç zarfında, hukuka aykırı alınan bu karara karşı, ivedilikle sorun Devlet'in en üst kademeleri ile paylaşılmış ve idari süreç başlatılmıştır. Ancak, yargı sürecinin devam etmesine ve hakkımızda açılmış herhangi bir tahliye davası kararı mevcut olmamasına rağmen tebligat yapılmıştır. Bunun üzerine ivedilikle, üniversitemiz tarafından idari mahkemede yeni bir hukuki süreç başlatmıştır" denildi.

"ANAYASA İHLALİ"



1400 öğrencinin öğrenim gördüğü hatırlatılan açıklamada, "Öğrencilerimiz, öğretim elemanlarının ve konservatuvar çalışanlarının, sokağa atılması ve söz konusu binanın boşaltması, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği yeni bir yerleşke gösterilmeden asla kabul edilemez. Böylesi bir işleme tevessül edenler açıkça Anayasa'nın 42'nci Maddesi'ni ihlal etmiş olurlar. Üniversitemizin tüm kademelerinde görev yapan yöneticilerin ve öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizden ve onların geleceklerinden sorumlu olduğu ve bu hususta geri adım atmanın asla söz konusu olamayacağı açık ve nettir" ifadeleri kullanıldı.

REKTÖR: MÜZE OLACAK



HABERTÜRK'e konuşan üniversite rektörü Prof. Yalçın Karayağız, "Bu 2 yıllık bir süreç. Ben çok fazla kamu ve devlet kurumları karşı karşıya gelmesin diye bu olayın fazla duyurulmasını istemedim. Bugüne kadar yapılan bu yanlışın düzeltilmesini bekledik. Bu 1.5 yıllık süreçte biz ne söylediysek karşı taraf hep sessiz kaldı. Şimdi de bir tebligat gönderdiler. Dolmabahçe Sarayı Müştemilatı Baltacılar Dairesi'nin müze olarak kullanımına devam etmesi isteniyor. Ancak o bina tarihinin hiç bir döneminde müze olarak faaliyet göstermemiş" dedi.