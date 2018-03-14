Bekarlığa veda partisi için gittikleri Dubai dönüşü düşen özel jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay’ın cenaze törenlerinin birlikte yapılacağı konuşuluyor. HT Kulüp'ten Reşat Balcıoğlu'nun haberine göre, Üniversiteden bu yana arkadaşlıkları devam eden dostların, ailelerinin kararıyla cenaze törenlerinin de ortak yapılacağı söyleniyor.

"ÇOK ÖZLEDİM GELİYORUZ"

Sosyeteden birçok ismin yer aldığı Whatsapp grubuna, uçağa binmeden dakikalar önce sesli mesaj gönderen Sinem Akay’ın, ‘’Hepinizi çok özledim, geliyoruz. Çok eğlendik. Mina da çok mutlu. Herkesi çok seviyorum kızlar’’ dediği ortaya çıktı.

Tanıyan, tanımayan herkesi yasa boğan jet kazasında hayatını kaybeden Sinem Akay’ın, uçağa binmeden önce Whatsapp’tan arkadaş grubuna sesli mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Kendi arkadaşları içerisinde oluşturdukları Whatsapp grubuyla her an iletişim halinde olan ve İstanbul sosyetesinden birçok gencin yer aldığı gruba, uçağa binmeden dakikalar önce sesli mesaj gönderen Sinem Akay, “Hepinizi çok özledim, geliyoruz. Çok eğlendik. Mina da çok mutlu. Herkesi çok seviyorum kızlar’’ dediği öğrenildi.

CENAZE TÖRENLERİ ORTAK YAPILACAK

Dubai’de gittikleri bekârlığa veda partisinden İstanbul’a dönerken özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Aslı İzmirli, Ayşe And, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay’ın cenaze törenlerinin birlikte yapılacağı konuşuluyor. Üniversiteden bu yana arkadaşlıkları devam eden, iyi günde kötü günde hep birlikte olan dostların, aileleri tarafından alınan karara göre cenaze törenlerinin de ortak yapılacağı iddia edildi.

YEĞENİNİ KAYBETTİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu olan Aslı İzmirli, düşen jette hayatını kaybeden isimlerden. İzmia Jewelry adlı kendi şirketini kuran mücevher tasarımcısı Aslı İzmirli’nin, sosyeteden Arzu Ceyhan’ın ağabeyinin kızı olduğu öğrenildi.

ACI HABERİ BOSTON'DA ALDI

Kızı Sinem Akay’ın vefat ettiğini Amerika Boston’da öğrenen Gamze Akay, dün Türkiye’ye geldi. İşadamı babası Çetin Akay da Mısır’da iş seyahatindeydi. Acı haberi alır almaz ilk uçakla İstanbul’a gelen Çetin Akay, kızının cenazesini almak üzere İran’a gitti.

Acı haberi Amerika’da öğrenen Sinem Akay’ın annesi Gamze Akay, dün Türkiye’ye gelebildi.

CENAZELERİN BUGÜN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Çocukları kazada ölen ailelerin bir bölümü, önceki gün İran Şehrekürd Havalimanı’na gitti. Acılı aileler cenazelerin teslimi için DNA testlerini bekledi. Uluslararası cenaze prosedürlerinin ve yasal işlemlerin sona ermesiyle, kazada hayatını kaybeden 11 kişinin cenazelerinin bugün ya da yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

ARKADAŞ ACISI

Yakın arkadaşlarının vefat haberiyle yıkılan sosyeteden ünlü isimler, sosyal medyadan duygularını dile getirdiler. Büyük üzüntü yaşayan herkes, Instagram’dan hissettiklerini kelimelere döktü.

FATOŞ SARIGÜL: “Hayatları- nın baharında 11 gencecik insan. Hepsi de aslında yaşamaya yeni başlıyorlardı. Güzel kalpleri umutla dolu insanlardı. İçimiz yandı, kalplerimize ateş düştü. Hayatın ne kadar geçici olduğunu, her şeyin andan ibaret olduğunu bir kez daha hatırladık. Nur içinde yatın, mekânınız cennet olsun.”

ASLIŞAH ALKOÇLAR: “Çok yakın arkadaşlarımdı. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm.”

"İNANAMADIM NEFES ALAMADIM"

PINAR SABANCI: “Sinem... İnanamadım, seni aramaya çalıştım. Kalbime bir taş oturdu, nefes alamıyorum sandım... Eski albümlere, mesajlaşmalarımıza baktım bütün gece. Her neredeysen, umarım ağzın hep kulaklarında gülersin yine... Yaşarken olduğu gibi, anılarda da mutluluk katarsın her dokunduğun hayata... Seni seviyorum. Tüm ailelere, yarım kalan o güzel hayatlar adına, sevdiklerine, çocuklarına, annelerine... Hepsine sabırlar dilerim...”

Sinem Akay, Pınar Sabancı’nın düğününe katılmıştı.