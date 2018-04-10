İddiaya göre; Kenan Doğulu aldığı kaporayı geri vermedi. Doğulu'nun menajeri Fikret Özonur, Duymayan Kalmasın'a açıklama yaptı:

"Aldığımız kapora ücretini iade ettik. Düğünle ilgili yazılan çizilen rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Başaran ailesi çok sevdiğimiz bir aile. Yaşananlar bizi çok üzmüştür. Çok sembolik bir kapora almıştık. Olay yaşandıktan sonra kaporayı iade ettik."