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Hande Doğandemir: Bugünkü üzücü uçak kazasıyla ilgili öyle yorumlar okudum ki insanlığımdan utandım. Böyle acı bir olayda bile nasıl bu kadar acımasız, vicdansız ve kalpsiz olabilirsiniz... Hiç tanımadığınız insanlara karşı bu kadar kin ve nefret dolu olmanın ağırlığını nasıl taşıyorsunuz? Sadece bu olay değil sosyal medyada ulaşabilmenin verdiği cesaretle kustuğunuz nefretiniz,yaptığınız psikolojik şiddet hiç mi vicdanınızı rahatsız etmiyor, hiç mi gece yastığa başınızı koyduğunuzda içinizi bir huzursuzluk kaplamıyor... Ben bu sevgisizliği düşündükçe uyuyamıyorum..