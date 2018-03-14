Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 7 arkadaşıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde bekarlığa veda partisi düzenledi. Başaran Holding'e ait özel jetle İstanbul'a dönen 3'ü mürettebat 11 kişinin bulunduğu uçak İran'da düştü. Uçaktan sağ çıkan olmadı. Kazanın üzerinden 3 gün geçti. Geçen her saatte yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Her ayrıntı hüznü biraz daha artırdı. Hayatının baharındaki 11 ismin her birinin ayrı hikayeleri, hayalleri vardı. Mina Başaran 14 Nisan'da evlenecekti, düğününe sayılı günler kalmıştı. Tüm hazırlıklar yapılmış, davetiyeler bile basılmıştı. Başaran'ın arkadaşlarından Aslıhan İzmirli, kasım ayının sonunda nişanlanmıştı. Sinem Akay, ailesinin tekstil sektörüyle uğraşması nedeniyle işe hakimdi. Bu konudaki tasarımları ve çabalarıyla Casa Di Denim adlı bir marka kurdu. Akay'ın, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın bekarlığa vedası için özel bir kot ceket tasarladığı ortaya çıktı.
BAŞARAN İÇİN KOT CEKET TASARLADI
Casa Di Denim markası altında özel tasarımlar gerçekleştiren Akay, en son Boat Show'a katılmıştı. Başarılı tasarımlarıyla dikkat çeken Akay, dünyaevine girmeye hazırlanan yakın arkadaşı Mina Başaran'ı da unutmadı. Akay, Başaran'ın bekarlığa veda gecesi için özel bir ceket tasarladı. Mina Başaran uçağa binmeden, Akay'ın tasarladığı ceketi giydi ve poz verdi. Başaran'dan geriye bu fotoğraf kaldı.
AKAY VE BAŞARAN'IN CENAZE NAMAZI BİRLİKTE KILINACAK
Sinem Akay'ın annesi acı haberi Amerika'da aldı. Akay'ın babası ve kız kardeşi Seda Akay ise kahreden haberi İstanbul'da öğrendi. Akay'ın acı haberinin ardından yakın dostları acılı aileyi yalnız bırakmadı. Akay ve Başaran, yarın ikindi namazına müteakiben Ataköy'de defnedilecek.
SİNEM AKAY KİMDİR?
1984 doğumlu olan Akay çeşitli yayınlarda bahsedildiği gibi 27 yaşında değil 34 yaşındaydı, orta öğrenimini, İtalyan Orta, liseyi Saint Joseph, ünivesiteyi de Floransa’daki Polimoda’da Moda ve Pazarlama alanında bitirdi. Aile işlerinden olan Erak Giyim gibi kuruluşlarda da görev yapan Akay, artık Casa Di Denim ile kendi markasını oluşturmuştu. Her ne kadar yazın evleneceği konuşulsa da Sinem Akay'ın hayatında kimse bulunmuyordu. Sevenleri tarafından birçok güzel yorumla anılan Sinem Akay etrafında yaptığı iyilikler, etrafına ışık saçan enerjisi ve sağlam dostluklarıyla bilinirdi.
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