Mina Başaran kimdir

Yaşanan acı olayın ardından Başaran Yatırım Holding'in yardımcısı ve Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın evlenmek üzere olduğu öğrenildi. İşte Mina Başaran hakkında bilgiler...

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Ailesinin tek kızı ve Başaran Holding'in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu. Mina Başaran'ın Can adından erkek kardeşi var. Mina Başaran pek çok dergiye seyahat yazıları da yazıyordu.

Özel jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran'ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran'dı. Başaran, Koç Üniversitesi'nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School'da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.

Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı.

14 NİSAN'DA DÜNYA EVİNE GİRECEKTİ

Başaran Grubu'nun genç veliahtı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Soho House'da dillere destan bir törenle nişanlanmıştı. 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi.

BABASI VE ANNESİ PROJELERİNE ONUN İSMİNİ VERMİŞTİ

Anne Beril Başaran'ın, mega yat iç mekan tasarımına Mina ismini verdiği öğrenildi. Mina Başaran'ın adı Başaran Yatırım Holdinğ'in Kadıköy'da yaptığı bir rezidans prjoesine verilmişti. Mina Başaran Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştu. Londrada da yüksek lisansını tamamlamıştı.

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