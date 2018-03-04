Bilincinle anı yakala, kendini tanı, kabullen!

Doç. Dr. Zümra Atalay'ın kaleme aldığı Mindfulness (bilinçli farkındalık), şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmek, bu dikkatin niteliğini fark etmek ve tüm bu fark edilenleri acele ile yargılamaksızın kabul etmeyi içeriyor.

Kitaptan bazı satırlar şöyle:

“Bilinçli farkındalık / Mindfulness her şeyden önce kendimize yönelmek, kendimizi tanımak, anlamak ve kabul etmek ile ilişkilidir. Kendimize dair geliştirdiğimiz bu iç görü bizim diğer insanları, canlıları ve dünyayı tanımak, anlamak ve kabul etmemizi genişletecek ve geliştirecektir.

Kitap, yargılarımızı fark etmek, kabullenmek, sabır, şefkat, akışına bırakmak gibi kavramlara dikkat çekiyor.

Doç. Dr Zümra Atalay bu konudaki uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyim birikimini bilimsel çalışmalarla destekleyerek okuyucunun rahatlıkla anlayabileceği bir şekle getirmiş.

Kitapta ebeveynlikte mindfulness, çocuklarda mindfulness, iş hayatında mindfulness gibi başlıklar uygulamalarla sunuluyor. Ayrıca mindfulness ile duygu ve düşüncelerimizin ilgisi ve bilim ilişkisine de yer verilmiş. Kitaptaki uygulamalara sesli olarak www.psikonet.com/mindfulness adresinden ulaşmak mümkün.

Doç. Dr. Zümra Atalay, MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanı. Temel çalışma alanı ise bilinçli farkındalık (mindfulness), bilinçli farkındalık temelli terapiler, şefkat (compassion) ve şefkat temelli terapiler...

Kitaptaki örnekler kendi toplumumuzdan seçilmiş. Doğu ve batı anlayışlarını bilimsel zeminde bir araya getiren Mindfulness kavramının, her ikisinin tam da ortasında olan ülkemiz okuyucusuna yardımcı olması dileği ile.

Mindfulness: Şimdi ve Burada

Bilinçli Farkındalık

Doç. Dr. Zümra Atalay

Psikonet Yayınları