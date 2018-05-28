Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu yılın ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile 10 kilovata kadar çatı tipi GES projelerinin hayata geçirilmesine ilişkin prosedürün sadeleştirildiğini, lisanssız üretim başvurularıyla ilgili sürecin de hızlandırıldığını söyledi.
Söz konusu mevzuatın yürürlüğe girmesiyle firmalarına ciddi bir telefon trafiği olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bunun üzerine bünyemizdeki mühendis arkadaşlarımızdan 10 kilovata kadar GES projeleriyle ilgili ayrı bir birim müdürlüğü oluşturduk." diye konuştu.
İnsanların çatılarındaki boş metrekareleri güneş panelleriyle değerlendirip, hem dağıtım şirketlerine elektrik faturası ödemekten kurtulabileceklerini hem de ihtiyaç fazlası elektriklerini satarak gelir elde edebileceklerini ifade eden Yılmaz, bununla ilgili tüm işlemlerin de GES'i kuracak şirketlerce yapıldığını dile getirdi.
10 KİLOVATLIK BİR GES 70-80 METREKARE ALANI KAPLIYOR
Özellikle müstakil evlerden çok talep geldiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"GES'ler önümüzdeki yıllarda özellikle müstakil evlerde çok daha yaygınlaşacak. Sadece evlerde değil, küçük işletmelerde de yaygınlaşacak. 10 kilovata kadar tasarruf etmek isteyen herkes bunu yaptırabilir. 10 kilovatlık bir sistem çatıda ortalama 70-80 metrekare alan kaplıyor. Yani müstakil evlerin çatı alanları 10 kilovatlık GES yapabilmek için fazlasıyla yeterli. Bürokratik işlemlerden kuruluma ve kabul süresine kadar bir GES kurulumu maksimum 4 ay gibi bir süre tutuyor. Yapılacak GES çatı tipine göre değişiyor. Yapılan bu yatırım kendisini ortalama 5-6 yılda amorti ediyor ama bunu şöyle de düşünmek gerekiyor; siz bu yatırımı yapmasanız bile aylık ortalama 200-300 lira elektrik faturası ödüyorsunuz. Dolayısıyla amorti etmekten ziyade bir de tasarruf etme tarafı var bu yatırımların. Zaten her ay dağıtım şirketine ödeyeceğiniz elektrik faturası parasını bankanızdan kredi çekerek bu sistem için ödüyorsunuz. Yani ekonominizi ekstra sarsan bir şey olmuyor. 5-6 yıl sonra da böyle bir sistemin sahibi oluyorsunuz. Güneş panellerimizin zaten 25 yıl performans garantisi var, 50-60 yıl gibi de ömür beklentisi var."
Çatılardaki GES'lerle üretilen elektrikle, elektriğe gelen zamlardan da kurtulmuş olunacağına dikkati çeken Yılmaz, "Yapmış olduğumuz çalışmalara göre şu anda 150 metrekarelik müstakil bir evin elektrik faturası aylık 200-300 lira arasında değişiyor. 10 kilovatlık bir GES şu anda aylık 700-800 lira arasında bir getiri sağlıyor. Yani 10 kilovatlık GES'e yatırım yapan bir yatırımcı aylık 300 liralık elektrik faturası mahsuplaşacağı gibi 500 liralık kısmı da aylık gelir olarak elde edecek." diye konuştu.
Yılmaz, GES'lerin 10 yıl devlet garantili olduğunu da işaret ederek, "GES yatırımı yapan yatırımcının kiracı bulmak, kullanımdan dolayı tadilat masrafları gibi bir derdi de olmuyor. Para kazanmanız için ihtiyacınız olan tek şey güneşin doğması." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.