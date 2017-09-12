Minibüs faciası davasında dosya Adli Tıp'ta

Sancaktepe'de 8 Haziran 2017 günü kullandığı minibüsün sokakta oynayan çocukları önüne katarak binaya girmesi sonucu 2 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A.'nın, "bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Habertürk Haber Merkez'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2. duruşmaya tutuklu çocuk R.A., ölen çocukların aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık R.A'nın avukatı Olcay Bahadır, yaşı küçük sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması, anne ve babasının yanında kalacak olması, eğitim ve öğretime başlayacak olması gibi gerekçelerle tahliyesini talep etti. Bunun üzerine kazada hayatını kaybeden çocuklarının aileleri tepki gösterdi, duruşmda gerginlik yaşandı.

SANIĞIN KUSUR DURUMU HAKKINDA RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, sanık R.A'nın tutukluluk halinin devamına, dava dosyasının bütünüyle Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek sanığın kusur durumu hakkında rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.