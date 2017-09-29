Alınan bilgiye göre, Yeşillik Caddesi'nde ışık ihlali yaptığı iddia edilen Mehmet S. (25) idaresindeki 35 M 8738 plakalı yolcu minibüsü, önce aynı yönde giden Uğur D'nin (24) kullandığı 35 DC 5860 plakalı otomobile, ardından da yol kenarında duran Yaren Yağmur Çankaya'ya (15) çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Deniz Pürateş (27) ve minibüsteki Mehmet Özkan (19) ile Yaren Yağmur Çankaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Pürateş ve Özkan'ı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesine, Çankaya'yı ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.