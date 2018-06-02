Lüleburgaz ilçesinde bir minibüs şoförünün bıçaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencisi V.K, okula gitmek üzere geldiği otogarda henüz bilinmeyen nedenle şoförlerle tartıştı. O sırada olaydan habersiz otogarda yolcu indiren Samim Ateş'in kullandığı minibüsün kapısını açan V.K, yanında bulunan bıçakla şoförü sol bacağından bıçakladı. Bıçaklama anı ise minibüste bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaralanan Ateş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra bölgeden uzaklaşan V.K, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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