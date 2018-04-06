Kaza, saat 19.00 sıralarında Afyonkarahisar- Uşak karayolunun 24´üncü kilometresindeki Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. idaresindeki özel güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsüyle Turabi K. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada minibüs şoförü Mustafa Karagöz ile aynı araçta bulunan özel güvenlik görevlileri Ferhat A. (37), Bilal T. (37), Halil İbrahim Ç. (38), Hüseyin O. (31), Tuncay İ. (50), Cevdet D. (41), Hasan Y. (23), Oğuz D. (25) ve Adem V. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaralanan özel güvenlik görevlilerinin Sinanpaşa bölgesinde yapımı süren güneş enerji santraliyle hızlı tren şantiyelerinde görevli oldukları belirtildi.

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