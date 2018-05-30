İzmir'in Çiğli ilçesindeki okul servis minibüsünde unutulmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali olduğu iddia edilen sanıkların olaydaki kusur oranına ilişkin yeni bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda servis aracını kontrol etmeden kapısını kilitleyen servis şoförü Taner İşgören, Alperen'i serviste unutan tutuksuz sanık servis görevlisi Dilara K. ile sabah yoklamasını yapmayan öğretmen tutuksuz sanık Arzu G. 1. derece "asli kusurlu" bulundu.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, anaokuluna gitmek için 15 Ağustos 2017'de sabah evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Alperen Sakin'in ölümünde ihmali olduğu iddia edilen sanıkların kusur oranına ilişkin 3 iş güvenliği uzmanınca hazırlanan 17 sayfalık bilirkişi raporu, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğine gönderildi.



Raporda olayın meydana gelmesinde tutuklu sanık servis şoförü Taner İşgören, servis görevlisi Dilara K. ile öğretmen Arzu G'nin 1. derece asli kusurlu, anaokulu sahibi tutuklu sanık Yurdagül İşgören ve anaokulu müdürü tutuksuz sanık Bekir G'nin 2. derece asli kusurlu, sanıklar arasında bulunmayan öğretmen N.A'nın da tali kusurlu olduğu belirtildi.

EKMEK ALMAYA GİTMİŞ



Servis şoförü Taner İşgören'in yurt içi yolcu taşımacılığı için mesleki yeterlilik belgesinin bulunmadığına dikkat çekilen raporda, İşgören'in olay günü servis aracında kimse olup olmadığını kontrol etmeden uzaktan kumanda ile aracı kilitleyerek ekmek almaya gittiği, tedbirsiz davrandığı ve yaptığı işin ciddiyetinde olmadığı ifade edildi.



Raporda, İşgören'in servisin bakım ve tamiratlarını yerine getirmediği, servisin bir basamağının kırık olduğu ve çocukların iniş çıkışlarında sıkıntı yaşandığına işaret edildi.



Servis görevlisi Dilara K'nın yönetmeliğe göre taşıma işlerinde çalışanların 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak şartlarını karşılamadığına yer verilen raporda şu ifadeler yer aldı:



"Servis şoförü Taner İşgören'in yaşı itibarıyla küçük olan çocukların taşındığı servis aracında kimse olup olmadığını kontrol etmeden uzaktan kumanda ile aracı kilitleyerek ekmek almaya gitmesi, yaptığı işine özen göstermeyen, umursamaz tavırlarda bulunması, yaptığı işin ciddiyetinde olmaması, ilgisizliği, dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarıyla olayın meydana gelmesinde 1. derece asli kusurludur.



Dilara K.'nın çocukların araca binmesini sağladığı, kemerlerini bağladığı, çantalarını taşıyıp bezlerini değiştiren yardımcı öğretmen olduğu ancak çocukların servis aracına iniş ve binişlerini yeterince kontrol ve takip edemediği, servis aracını kontrol etmeden kucağına aldığı çocukla okula girdikten sonra geri dönmeyerek Alperen Sakin'in serviste uyuduğunu unuttuğu, servise binen çocuklar için liste tutmadığı ve olayın meydana gelmesinde cezai yönden 1. derece asli kusurlu olduğu kanaatindeyiz."

"OKULA GEÇ GELDİ, SABAH YOKLAMASINI YAPMADI"



Raporda ayrıca olay günü Alperen Sakin'den sorumlu öğretmen olan Arzu G'nin okula geç gelerek sabah yoklamasını yapmadığı, yoklamayı geç alarak sorumsuz ve ilgisiz davrandığı, okul içinde gözetim ve takip sorumluluğunu yerine getirmediği için çocuğun serviste unutulmasının geç fark edilmesine sebebiyet verdiği ve gerçeği bir süre gizlediği için 1. derece asli kusurlu olduğu ifade edildi.



Tutuklu sanık Yurdagül İşgören'in servis görevlisi Dilara K.'nın işe girişini usulüne göre yapmadığı, olay günü delilleri karartmaya çalıştığı, okuldaki personel azlığını göz ardı ettiği, maktul Alperen Sakin'in resmi kaydını yapmadığı, servis aracının servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçeleriyle 2. derece asli kusurlu olduğu kaydedildi.



Okulun müdürü Bekir G.'nin de okuldaki denetim sorumluluğunu yeterince yerine getirmediği, servis görevlisi Dilara K.'nın çalışmasına onay verdiği için 2. derece asli kusurlu olduğunun belirtildiği raporda, sanıklar listesinde bulunmayan öğretmen N.A.'nın da olay günü çocukların yoklamasını sorgulamadığı ve yoklama yapılması konusunda öğretmen Arzu G.'yi uyarmadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu ifade edildi.



Tutuksuz sanık Ahmet S.'nin de olayın meydana gelişinde bir kusurunun olmadığı belirtildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Alperen'i anaokuluna götüren servisin şoförü Taner İşgören ile servis görevlisi Dilara K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştı. Taner İşgören, "Dikkat ve özen hükümlülüğüne aykırı davranma ile ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmıştı.



Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca okul müdürü Yurdagül İşgören ile Dilara K. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmış, savcılıktaki ifadelerinin ardından Yurdagül İşgören tutuklanmış, Dilara K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirmişti. Küçük çocuğun ölümüne ilişkin yürütülen idari soruşturma çerçevesinde anaokulunun kapatılmasına karar verilmişti.



Olaydan sonra hazırlanan ilk bilirkişi raporunda kapatılan özel anaokulunun sahibi, anaokulu müdürü, küçük yaş grubu öğretmeni ve servis şoförünün "asli kusurlu" olduğu belirtilmişti.



Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, okulun kurucusu Yurdagül ve servis şoförü eşi Taner İşgören'in 3 yıldan 14 yıla kadar, servis ablası olarak çalıştırılan Dilara K. ile okul müdürü Bekir G.'nin 3 yıldan 9 yıla kadar, usta öğretici Arzu G.'nin 2 yıldan 5 yıla kadar, Ahmet S.'nin ise 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.



İlk duruşma 9 Kasım 2017'de yapılmıştı.

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