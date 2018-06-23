Müziğe olan büyük yeteneği ve ilgisi sayesinde 5 yaşında piyano ile tanışan 9 yaşındaki Çınara Manaflı, uluslararası başarılara imza atıyor. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi Manaflı, son olarak Mozart Akademi 4. Uluslararası Piyano Yarışması’nda 9-11 yaş kategorisinde birinci oldu.

Annesi piyanist, babası kemancı olan Güzelyalı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencisi Çınara, Newcastle Piyano Yarışması ve Tadini Uluslararası Piyano Yarışması’nda birinci seçildi. Çınara Manaflı, Piano Talents Uluslararası Yarışması ve Geilenkirchen Euregion Uluslararası Piyano Yarışması’nda da ikincilik ödülünün sahibi oldu.