Gaziantep'te kemiklerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören 5 yaşındaki Ecrin Aslan, tedavisine devam edebilmek için destek bekliyor.

AA'nın haberine göre; kol ve bacak kemikleri doğuştan kısa olan, kol kemiklerinde de eğrilik bulunan Ecrin'in, sağlığına kavuşabilmesi için 18 yaşına kadar yılda iki kez ameliyat olması gerekiyor.

Akraba evliliği yapan Metin ve Ayşe Aslan çiftinin 3 kızından en küçüğü olan ve genetik bir hastalıktan dolayı kol ve bacak kemikleri kısa doğan Ecrin'in tedavisi, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılıyor. Bugüne kadar 2 ameliyat geçiren Ecrin'in ailesi, maddi sıkıntılar nedeniyle tedaviyi karşılamakta zorlanıyor.

Operasyonlar dolayısıyla duyduğu ızdırap yüzüne yansıyan Ecrin'in anneannesi Müzeyyen Polatkılıç, el emeği ürünlerin satıldığı Doğal Yaşam Pazarı'nın açılışında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e torununun hastalığından bahsederek, yardım istedi. Şahin de belediye yetkililerine aileye gereken desteğin sağlanması için talimat verdi.

ANNE ASLAN: "CRİN, HER AMELİYATTA İYİLEŞECEĞİNİ UMUT EDİYOR

Anne Ayşe Aslan, Ecrin'in tedavisine başlandığını belirterek, "Her ameliyatımız 10 bin lira gider demek. Eşim işçi. Ben de Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle açılan Doğal Yaşam Pazarı'nda el emeği göz nuru ürünleri satıp para kazanmaya çalışıyorum. Ecrin'in tedavisi için yetkililerden destek istiyoruz" dedi.

Aslan, "Ecrin, her ameliyatta iyileşeceğini umut ediyor, 'Keşke böyle doğmasaydım. Neden böyle doğdum. Böyle doğmasaydım bu kadar acı çekmezdim' diyor. Hem 'iyi olacağım' diyor hem de 'Niye ben böyle doğdum' diyor. Bu bizi kahrediyor" diye konuştu.

Baba Metin Aslan da Ecrin'in şimdiye kadar iki ameliyat geçirdiğini, operasyonların birinde eğri olan kemiğin düzeltildiğini, diğerinde de kemiklerin uzatıldığını söyledi. Aslan, ameliyatların 18 yaşına kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

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