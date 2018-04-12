Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ‘Yeşil Okul Projesi’ kapsamında düzenlenen fidan dikme etkinliğinde minik öğrenciler 300 fidan dikti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Alibahadır Mahallesi Riva Caddesi, TFF Meral Celal Aras Spor Lisesi’nin yanındaki arazide gerçekleşen etkinliğe Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ile 60 okulun öğrencileri katıldı.

Minik öğrenciler hayatlarında ilk kez fidanları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Fidan dikim öncesi konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Uzun yıllardır, ‘Yeşil Okul Projesi’ Beykoz’da çok anlamlı oldu. Ve onun çerçevesi içerisinde bugün bizim bu projemizin diğer vilayetlerde, diğer ilçelerde, diğer okullarda da artık yer bulmaya başladığını sevinerek söyleyebiliriz” dedi.

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