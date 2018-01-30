Minik eller mutfakta hem eğlenip hem öğreniyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yarıyıl tatiliyle birlikte okul ve sınav streslerinden uzak, eğlenceli bir tatil dönemi için minikleri ‘Dönüşüm Mutfağı’nda ağırladı. Minikler önce önlüklerini giydi, sonra şapkalarını takıp çalışmalarına başladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kimi çocuklar merdanelerle şeker hamuru açtı, kimileri ise rengârenk şekerlerle pasta süsledi. Dönüşüm Mutfağı’nda, kız ve erkek çocuklardan oluşan 20 kişilik sınıflarda çilekli pasta, kek ve kurabiyelerin yapımına iliş- kin dersler veriliyor. Çocuklar derslerde el becerilerini geliştirme imkânı buluyor.

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