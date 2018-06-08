Tokat Reşadiye’de 2.5 yıl önce kaybolan Bayram (8) ve Dursun’dan (5) sonra, 2 Haziran günü Kelkit Çayı’na düşen topunu almak isteyen Halil (7) de kaybolmuştu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Hayrettin ve Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan biri olan Halil’den dün acı haber geldi. Kılıçkaya Barajı’nın kapaklarının kapatılmasıyla su seviyesi düşen Kelkit Çayı’nda, Halil’in cansız bedeni bulundu.

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