Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 7 nüfuslu ailenin 4'üncü çocuğu olan 3 aylık İbrahim Efe ve ablası, kalp nakli bekliyor.
İHA'nın haberine göre; İslahiye Yeni Mahalle'de ikamet eden Löklök ailesinin en küçük çocuğu 3 aylık İbrahim Efe ve ablası Gülbeyaz, kalp nakli bekliyor. İbrahim Efe'nin annesi Fatma Löklök, evleri olmadığı için ninesinin evinde kaldıklarını, eşi İsmail Löklök'ün ise bir işi olmadığından hurdacılık yaptığını söyledi.
PARA KAZANAMAZSA AÇ YATIYORLAR
Fatma Löklök, eşinin işten para kazanırsa eve yiyecek getirdiğini kazanmazsa aç yattıklarını söyleyerek, "Allah ilçe kaymakamımızdan razı olsun. Başımız dara düştüğünde kaymakamlığa gidiyoruz. Gerek Kaymakamız Ramazan Yıldırım, gerekse vakıf müdürü Faruk Uyanık ve çalışanlarından Allah razı olsun" dedi.
4 ÇOCUĞUN 3'Ü HASTA
Çocuklarına yardım edilmesini isteyen Fatma Löklök, "4 çocuğum var üçü hasta. 11 yaşındaki Mustafa'da görme bozukluğu var. Kızım Gülbeyaz kalp hastası tedavi edilmezse ölecek. En küçük çocuğum 3 aylık İbrahim Efe'nin ise kalp nakli olması gerekiyor. Nakil olmadığı taktirde çocuğumu kaybedeceğim. Ancak bizim maddi durumumuz yok. Aylık tedavilere götürebiliyorum, o da kalbin yorulmaması için yapılan bir tedavidir. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet büyüklerimizden, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'den bize bir yardım eli uzatmalarını istiyorum. Aksi halde 2 çocuğumu kaybedebilirim. Burada ilçe Kaymakamız Ramazan Yıldırım ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte bize başımızı sokabileceğimiz bir ev yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Çocuklarımın tedavisi için yardım eli bekliyorum. Eğer tedavi olmazlarsa kızım ve oğlumu kaybedeceğim" diye konuştu.
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