DHA'nın haberine göre, Samsun'un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde dün 31 yaşındaki Muhsin Yüksel yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

MİNİK NİSA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 32 yaşındaki Halis Yüksel, eşi 33 yaşındaki Fatma Yüksel, kızı 3 yaşındaki Nisa Yüksel, sürücü Muhsin Yüksel, 30 yaşındaki Fatma Varlı, oğlu 2 yaşındaki Efe Varlı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sağlık durumu ağır olan Nisa Yüksel doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 5 aylık hamile olan anne Fatma Yüksel de karnındaki bebeğini kaybetti. Fatma Yüksel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BABA HALİS YÜKSEL, KAZA ÖNCESİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN CANLI YAYIN YAPMIŞ!



Kaza öncesi, baba Halis Yüksel'in yolculuk boyunca sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Halis Yüksel, hareket halindeki araçtan cep telefon kamerasıyla yolu çekerken, zaman zaman da hem kucağındaki kızı Nisa'yı hem de arka koltuktaki eşi Fatma Yüksel'i görüntüledi. Yine yeğeni 2 yaşındaki Efe Varlı'yı da görüntüye kaydeden Halis Yüksel, sürücü dondurma almak için durduğunda ise araç içini son kez çekti. Araç hareket ettikten bir süre sonra (kazaya dakikalar kala) yayın kesilirken, sosyal medyadaki görüntüler izleyenlerin yüreklerini burktu.

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