Geçen hafta Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Huddersfiel adına 28'inci dakikada açılış golünü atan Aaron Mooy'a, küçük bir taraftar statta bulduğu 5 Pound'u teşekkür amacıyla iletmek istedi ve kulüp direktörü Sean Jarvis'e bir mektup yazdı:

— Sean Jarvis (@SeanMJarvis) October 24, 2017

Sevgili Sean,

Manchester United'a karşı oynanan maçtaydım. Stadyumda 5 Pound buldum ve babama verdim, bizim olmadığı için bunu alamazdık. Bay Wagner'e Aaron Mooy'un parayı iyi oynadığı ve gol attığı için alıp alamayacağını sorabilir misiniz? Parayı zarfın içine koydum.

Teşekkür ederim,

Adam Bhana

— Aaron Mooy (@AaronMooy) October 25, 2017

Bunun üzerine Aaron Mooy'dan da yanıt geldi ve Cuma günü bir araya geleceklerini belirtti.

Huddersfield Town

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